В Одессе полицейские ограбили машину инкассаторов

Чтобы отмести подозрения, к операции привлекли спецназ. Водителя и инкассаторов уложили на землю, а полицейские тем временем забрали с заднего сиденья сумки с деньгами, положив туда другую сумку — с оружием.

В протоколе, составленном на месте происшествия, о деньгах не было ни слова. Впрочем, потратить их аферисты не успели — их скоро задержали. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.