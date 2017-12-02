Депутат Госдумы Булавинов госпитализирован в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и
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Ранее в СМИ появилась информация о задержании 1 декабря Булавинова якобы в состоянии алкогольного опьянения. В
«Депутат Госдумы Вадим Булавинов по состоянию на 2 декабря находится в отделении реанимации в одной из нижегородских больниц. Врачи диагностировали у него прединсультное состояние. Приступ произошел днем ранее, когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации», — говорится в сообщении.
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