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14:29 (мск), источник: ТАСС

Депутат Госдумы Булавинов госпитализирован в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов в пятницу вечером был госпитализирован в Нижнем Новгороде в прединсультном состоянии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба депутата, избранного от Нижегородской области, ему стало плохо за рулем автомобиля.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании 1 декабря Булавинова якобы в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе эту информацию опровергли.

«Депутат Госдумы Вадим Булавинов по состоянию на 2 декабря находится в отделении реанимации в одной из нижегородских больниц. Врачи диагностировали у него прединсультное состояние. Приступ произошел днем ранее, когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи связывают резкое ухудшение здоровья 54-летнего Булавинова с переутомлением. Его состояние оценивают как стабильное.

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