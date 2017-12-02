Депутат Госдумы Булавинов госпитализирован в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба депутата, избранного от Нижегородской области, ему стало плохо за рулем автомобиля.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании 1 декабря Булавинова якобы в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе эту информацию опровергли.

«Депутат Госдумы Вадим Булавинов по состоянию на 2 декабря находится в отделении реанимации в одной из нижегородских больниц. Врачи диагностировали у него прединсультное состояние. Приступ произошел днем ранее, когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации», — говорится в сообщении.