В Ростове-на-Дону с иномарки сняли колеса и уложили авто на диван
ЧП произошло на Оганова.
ЧП произошло на Оганова.
В одном из городских пабликов
— Очередная жертва автоворов, — подписал автор снимка. — На сей раз разули «Акцент» на улице Оганова. Примечательно, что положили его даже не на кирпичи, а на часть дивана. Забота.
Фото уже набрало десятки комментариев. Есть те, кто негодует на тему постановки авто на тротуар, другие вспоминают ЧП накануне: у дорогого внедорожника в донской столице тоже стащили колеса, оставив престижную иномарку на кирпичах. Были и такие, кто успокаивал владельцев железных коней: мол, еще легко отделались.
— У одного человека еще и ходовье разобрали, — написал Валера Карпенко. — Тормозные диски, шаровые, наконечники. В стране начались голодные 90-е.
Остается за кадром — написали ли владельцы машин заявление в полицию.