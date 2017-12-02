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15:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с иномарки сняли колеса и уложили авто на диван

ЧП произошло на Оганова.

В одном из городских пабликов Ростова-на-Дону обсуждают фото иномарки. которая в ночь на 2 декабря осталась без колес.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Очередная жертва автоворов, — подписал автор снимка. — На сей раз разули «Акцент» на улице Оганова. Примечательно, что положили его даже не на кирпичи, а на часть дивана. Забота.

Фото уже набрало десятки комментариев. Есть те, кто негодует на тему постановки авто на тротуар, другие вспоминают ЧП накануне: у дорогого внедорожника в донской столице тоже стащили колеса, оставив престижную иномарку на кирпичах. Были и такие, кто успокаивал владельцев железных коней: мол, еще легко отделались.

— У одного человека еще и ходовье разобрали, — написал Валера Карпенко. — Тормозные диски, шаровые, наконечники. В стране начались голодные 90-е.

Остается за кадром — написали ли владельцы машин заявление в полицию.

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