В Ростове-на-Дону с иномарки сняли колеса и уложили авто на диван

В одном из городских пабликов Ростова-на-Дону обсуждают фото иномарки. которая в ночь на 2 декабря осталась без колес.

<div id="vk_post_-136611225_239373"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-136611225_239373", -136611225, 239373, 'HenrG01HNF2XvNBDiHD6tQzi8Q')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Очередная жертва автоворов, — подписал автор снимка. — На сей раз разули «Акцент» на улице Оганова. Примечательно, что положили его даже не на кирпичи, а на часть дивана. Забота.

Фото уже набрало десятки комментариев. Есть те, кто негодует на тему постановки авто на тротуар, другие вспоминают ЧП накануне: у дорогого внедорожника в донской столице тоже стащили колеса, оставив престижную иномарку на кирпичах. Были и такие, кто успокаивал владельцев железных коней: мол, еще легко отделались.

— У одного человека еще и ходовье разобрали, — написал Валера Карпенко. — Тормозные диски, шаровые, наконечники. В стране начались голодные 90-е.