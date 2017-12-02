Снежная пятница собрала в Петербурге более тысячи ДТП

Ранее сообщалось, что уже к полудню пятницы в петербургскую Госавтоинспекцию поступило 373 заявки о ДТП — более чем в три раза больше, чем накануне, и более чем в два раза больше, чем в «день жестянщика» 30 ноября.

В ГИБДД рекомендуют водителям вспомнить «зимнюю» и быть внимательнее и осторожнее на дорогах, а также заранее предупреждать других участников движения о своих маневрах, держать дистанцию и притормаживать перед перекрестками и пешеходными переходами.