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15:28 (мск), источник: Водитель Петербурга

Снежная пятница собрала в Петербурге более тысячи ДТП

В пятницу, 1 декабря, с 0:00 по 20:00 в ГИБДД Петербурга поступило 1120 заявок о ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что уже к полудню пятницы в петербургскую Госавтоинспекцию поступило 373 заявки о ДТП — более чем в три раза больше, чем накануне, и более чем в два раза больше, чем в «день жестянщика» 30 ноября.

В ГИБДД рекомендуют водителям вспомнить «зимнюю» и быть внимательнее и осторожнее на дорогах, а также заранее предупреждать других участников движения о своих маневрах, держать дистанцию и притормаживать перед перекрестками и пешеходными переходами.

Пешеходам, в свою очередь, необходимо быть очень внимательными, переходя дорогу, и не забывать убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Нужно помнить, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно, особенно на обледенелой дороге. Также не стоит пренебрегать световозвращателями — они позволят водителю увидеть пешехода заранее.

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