Мошенник в Ростове-на-Дону продал чужое авто за 450 тыс рублей
А деньги законному владельцу так и не вернул.
А деньги законному владельцу так и не вернул.
Полицейские задержали автомошенника в
По данным полиции, подозреваемый пообещал жителю
«Сумма ущерба составила порядка 450 тысяч рублей», — сказали в
Там добавили, что полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 31-летний мужчина.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде.