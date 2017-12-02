Мошенник в Ростове-на-Дону продал чужое авто за 450 тыс рублей

Полицейские задержали автомошенника в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, подозреваемый пообещал жителю Ростова-на-Дону продать его Citroen. После того, как получил от потерпевшего ключи от иномарки, мошенник продал автомобиль и перестал выходить на связь.

«Сумма ущерба составила порядка 450 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 31-летний мужчина.