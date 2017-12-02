В Екатеринбурге из-за аварии без тепла остались 120 домов

На время устранения повреждения теплоснабжение в квартиры людей было подано по затухающей схеме, что не позволит батареям остыть быстро.

Пока две бригады теплоэнергетиков проводят аварийно-восстановительные работы, специалисты управляющей компании совместно с представителями МЧС проводят поквартирных обход: контролируют тепловой режим и инструктируют жителей остывающих домов о правилах эксплуатации электронагревательных приборов.