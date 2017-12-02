В Подмосковье торговец поджег себя после угроз от полиции

По данным следствия, в течение двух лет полицейские города Королева требовали от продавцов заплатить им за то, чтобы не пресекать несанкционированную торговлю. В случае отказа сотрудники МВД угрожали поджечь торговые точки.

В ноябре после очередного запугивания один из бизнесменов поджег себя, его госпитализировали. Следователи установили, что это произошло после того, как полицейские облили машину торговца неизвестным веществом и обещали испортить его имущество.