Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
В Черном море стало тесно от натовских эсминцев – СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8День благодарения
8Поклонение Ким Чен Ыну
16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В Подмосковье торговец поджег себя после угроз от полиции

Следственный комитет России завел уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками подмосковной полиции, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По данным следствия, в течение двух лет полицейские города Королева требовали от продавцов заплатить им за то, чтобы не пресекать несанкционированную торговлю. В случае отказа сотрудники МВД угрожали поджечь торговые точки.

В ноябре после очередного запугивания один из бизнесменов поджег себя, его госпитализировали. Следователи установили, что это произошло после того, как полицейские облили машину торговца неизвестным веществом и обещали испортить его имущество.

По делу задержали одного из стражей порядка, СК ищет других причастных к преступлению сотрудников МВД. «Московский комсомолец» в конце ноября писал, что в Королеве акт самосожжения устроил торговец фруктами из Азербайджана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев раскрыл планы о своем участии в выборах
Почему школьник из ЯНАО был прав, пожалев солдат вермахта
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила
Симоньян рассказала о встрече Владимира Путина и Майкла Флинна
Эксперты спрогнозировали выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018
Депутат Госдумы Булавинов попал в реанимацию
Архиерейский собор разрешил совершать браки между крестными
Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
Спорт
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки ЧМ-2018 Шары задают вопросы руководителям, тренерскому штабу и игрокам
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь