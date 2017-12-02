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21:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В городе Новочеркасске сгорела «Киа Рио»

ЧП произошло на улице Горького.

В городе Новочеркасске Ростовской области произошло возгорание автомобиля. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по региону, ЧП случилось накануне, 1 декабря, около 22:28 на улице Горького.

— Произошло возгорание автомобиля «Кио Рио» на площади восемь квадратных метров, — добавили в ведомстве. — Через 12 минут огонь удалось локализовать. Еще через минуту — пожар совсем потушили. На месте работали три человека огнеборцев и одна спецмашина.

О погибших и пострадавших не сообщается. По факту произошедшего будет проведена проверка, во время которой будут выяснены все обстоятельства.

Напомним, в тот же день на Западном в Ростове-на-Дону горел гараж. Очевидцы уверяют, что там находилась автомастерская. Огонь вспыхнул вечером. Автовладельцы успели отогнать свои авто. В результате возгорания никто не пострадал. Огонь тушили 13 человек.

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