В городе Новочеркасске сгорела «Киа Рио»

В городе Новочеркасске Ростовской области произошло возгорание автомобиля. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по региону, ЧП случилось накануне, 1 декабря, около 22:28 на улице Горького.

— Произошло возгорание автомобиля «Кио Рио» на площади восемь квадратных метров, — добавили в ведомстве. — Через 12 минут огонь удалось локализовать. Еще через минуту — пожар совсем потушили. На месте работали три человека огнеборцев и одна спецмашина.

О погибших и пострадавших не сообщается. По факту произошедшего будет проведена проверка, во время которой будут выяснены все обстоятельства.