Два «гнезда азарта» накрыли в Челябинске
Игорные заведения работали в Калининском и Центральном районах.
Игорные заведения работали в Калининском и Центральном районах.
В Челябинске выявлены два игорных заведения — азартные игры проводились в жилых домах в Калининском и Центральном районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Игровое оборудование располагалось в жилых домах на улице Труда и проспекте Победы. Из помещений изъято 29 мониторов, 25 системных блоков, четыре сотовых телефона, видеорегистраторы, две видеокамеры, жесткие диски, деньги в сумме более 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Изъятое оборудование направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, проведение азартных игр влечет ответственность по статье 171.2 УК РФ, максимальное наказание — 6 лет лишения свободы.