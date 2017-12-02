Два «гнезда азарта» накрыли в Челябинске

В Челябинске выявлены два игорных заведения — азартные игры проводились в жилых домах в Калининском и Центральном районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Игровое оборудование располагалось в жилых домах на улице Труда и проспекте Победы. Из помещений изъято 29 мониторов, 25 системных блоков, четыре сотовых телефона, видеорегистраторы, две видеокамеры, жесткие диски, деньги в сумме более 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Изъятое оборудование направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.