Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
22:25 (мск), источник: dostup1.ru

Два «гнезда азарта» накрыли в Челябинске

Игорные заведения работали в Калининском и Центральном районах.

В Челябинске выявлены два игорных заведения — азартные игры проводились в жилых домах в Калининском и Центральном районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Игровое оборудование располагалось в жилых домах на улице Труда и проспекте Победы. Из помещений изъято 29 мониторов, 25 системных блоков, четыре сотовых телефона, видеорегистраторы, две видеокамеры, жесткие диски, деньги в сумме более 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Изъятое оборудование направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, проведение азартных игр влечет ответственность по статье 171.2 УК РФ, максимальное наказание — 6 лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы нашли банковскую карту
Мы готовим выпускников для лучших компаний России и мира: старейший факультет ЮУрГУ отметил 60-летие
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ядерного поезда»
Четыре региона являются лидерами по просроченной задолженности
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
Путин внес законопроект о службе жителей Южной Осетии в ВС РФ
Архиерейский собор разрешил совершать браки между крестными
Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь