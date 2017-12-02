Житель Бобруйского района умер по пути в поликлинику
Мужчина планировал сдать анализ крови, но по пути в медицинское учреждение почувствовал недомогание.
Мужчина планировал сдать анализ крови, но по пути в медицинское учреждение почувствовал недомогание.
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Житель Бобруйского района почувствовал недомогание, когда направлялся в поликлинику, он успел припарковать автомобиль и скончался в машине, передает «Коммерческий курьер».
Печальный инцидент произошел утром 1 декабря. В автомобиле «Жигули» кроме 64-летнего мужчины находилась его супруга и внучка. Они направлялись из деревни Ламбово в Бобруйск, чтобы пенсионер сдал анализ крови.
Водитель почувствовал себя плохо при подъезде к перекрестку с улицей Минской в Бобруйске. Он смог заехать на ближайшую парковку, припарковать автомобиль. После чего скончался.
Прежде его забирали в реанимацию
До того как уйти на пенсию мужчина работал в местном агрохозяйстве. У него остались две дочери, шестеро внуков и два правнука. Белорусские СМИ выразили соболезнования семье покойного.