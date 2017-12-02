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17:32 (мск), источник: Sputnik.by

Житель Бобруйского района умер по пути в поликлинику

Мужчина планировал сдать анализ крови, но по пути в медицинское учреждение почувствовал недомогание.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Житель Бобруйского района почувствовал недомогание, когда направлялся в поликлинику, он успел припарковать автомобиль и скончался в машине, передает «Коммерческий курьер».

Печальный инцидент произошел утром 1 декабря. В автомобиле «Жигули» кроме 64-летнего мужчины находилась его супруга и внучка. Они направлялись из деревни Ламбово в Бобруйск, чтобы пенсионер сдал анализ крови.

Водитель почувствовал себя плохо при подъезде к перекрестку с улицей Минской в Бобруйске. Он смог заехать на ближайшую парковку, припарковать автомобиль. После чего скончался.

Прежде его забирали в реанимацию из-за проблем с сердцем, но сделать пересадку не успели, пишет издание.

До того как уйти на пенсию мужчина работал в местном агрохозяйстве. У него остались две дочери, шестеро внуков и два правнука. Белорусские СМИ выразили соболезнования семье покойного.

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