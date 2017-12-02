Тигровая акула убила американку у острова Кокос

Источник: AP 2017

Женщина занималась дайвингом в группе с другими путешественниками, когда на нее напала акула. Животное укусило ее несколько раз. Туристку достали из воды и оказали ей первую помощь, однако она скончалась от полученных ран.

Как отмечается, акула также атаковала главу группы дайверов. Он выжил, его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

14 ноября начинающему любителю серфинга в Австралии удалось отбиться от трехметровой акулы, ударив ее по морде. По словам британца Чарли Фрая, от испуга он заметил кровоточащую рану на плече только после того, как оказался на берегу.