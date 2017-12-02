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17:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Тигровая акула убила американку у острова Кокос

Тигровая акула напала на американскую туристку у берегов острова Кокос — самого крупного из необитаемых в Тихом океане. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил телеканал Sky News.

Источник: AP 2017

Женщина занималась дайвингом в группе с другими путешественниками, когда на нее напала акула. Животное укусило ее несколько раз. Туристку достали из воды и оказали ей первую помощь, однако она скончалась от полученных ран.

Как отмечается, акула также атаковала главу группы дайверов. Он выжил, его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

14 ноября начинающему любителю серфинга в Австралии удалось отбиться от трехметровой акулы, ударив ее по морде. По словам британца Чарли Фрая, от испуга он заметил кровоточащую рану на плече только после того, как оказался на берегу.

В апреле сообщалось, что 17-летней американке также удалось отбиться от напавшей на нее акулы, ударив животное по морде.

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