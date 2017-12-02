Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
14События недели в фотографиях
20:21 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали гипермаркет «Лента»

В субботу в Уфе эвакуировали гипермаркет «Лента» на улице Пугачева, сообщают горожане в соцсетях.

В субботу во второй половине дня всех покупателей и персонал в гипермаркете «Лента» внезапно попросили покинуть здание. За считанные минуты магазин эвакуировали и оцепили. На место прибыли полицейские и кинологи с собаками.

Как сообщают очевидцы, причиной паники стала оставленная кем-то сумка. Персонал супермаркета немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.

Специалисты обследовали здание. Угроза теракта не подтвердилась. Гипермаркет продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, что в сентябре и октябре Уфа наряду с другими городами страны подверглась массированной атаке «телефонных террористов». За несколько дней были эвакуированы сотни зданий, в том числе крупные торговые центры, школы и госучреждения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красивые цифры Рустэма Хамитова: желаемое и действительность
Главного адвоката Башкирии обвинили в злоупотреблениях и семейственности
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила
Четыре региона являются лидерами по просроченной задолженности
Моуриньо назвал главную проблему России
Депутат Госдумы Булавинов попал в реанимацию
Архиерейский собор разрешил совершать браки между крестными
Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь