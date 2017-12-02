В Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали гипермаркет «Лента»

В субботу во второй половине дня всех покупателей и персонал в гипермаркете «Лента» внезапно попросили покинуть здание. За считанные минуты магазин эвакуировали и оцепили. На место прибыли полицейские и кинологи с собаками.

Как сообщают очевидцы, причиной паники стала оставленная кем-то сумка. Персонал супермаркета немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.

Специалисты обследовали здание. Угроза теракта не подтвердилась. Гипермаркет продолжил работу в штатном режиме.