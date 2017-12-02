В Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали гипермаркет «Лента»
В субботу в Уфе эвакуировали гипермаркет «Лента» на улице Пугачева, сообщают горожане в соцсетях.
В субботу в Уфе эвакуировали гипермаркет «Лента» на улице Пугачева, сообщают горожане в соцсетях.
В субботу во второй половине дня всех покупателей и персонал в гипермаркете «Лента» внезапно попросили покинуть здание. За считанные минуты магазин эвакуировали и оцепили. На место прибыли полицейские и кинологи с собаками.
Как сообщают очевидцы, причиной паники стала оставленная
Специалисты обследовали здание. Угроза теракта не подтвердилась. Гипермаркет продолжил работу в штатном режиме.
Напомним, что в сентябре и октябре Уфа наряду с другими городами страны подверглась массированной атаке «телефонных террористов». За несколько дней были эвакуированы сотни зданий, в том числе крупные торговые центры, школы и госучреждения.