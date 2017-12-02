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20:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области отравилась семья из 4 человек

Среди пострадавших — дети.

Источник: РИА "Воронеж"

Семья из четырех человек отравилась в доме, который находится в совхозе Масловском Новоусманского района, сообщили очевидцы в «систему-112» в 11:48 субботы, 2 декабря. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. По предварительным данным, два взрослых и два ребенка отравились угарным газом. Их госпитализировали.

По данным «системы-112», об отравлении семьи сообщила соседка, которая зашла в гости. Женщина вызвала «скорую». Как рассказали в пресс-службе облздрава, пострадавшие находятся под контролем врачей.

Первые симптомы отравления угарным газом — головная боль и головокружение, а также слезящиеся глаза. Позже пострадавшие ощущают слабость, тошноту, у них начинается сухой кашель, могут случаться визуальные и слуховые галлюцинации. При появлении этих симптомов необходимо вывести человека на улицу, на лестничную площадку или в проветриваемую комнату, расстегнуть ему воротник и стягивающую одежду, энергично растереть его, положить холодный компресс на голову и грудь. Если пострадавший в сознании, его нужно напоить теплым чаем или кофе. Необходимо вызвать медиков.

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