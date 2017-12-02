Самарца задержали за драку, произошедшую летом
В Самаре задержали 23-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в причинении тяжких травм мужчине в драке, произошедшей еще летом. Об этом сообщает
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В Самаре задержали 23-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в причинении тяжких травм мужчине в драке, произошедшей еще летом. Об этом сообщает
Инцидент произошел еще в августе на пересечении ул. Ташкентской и пр. Карла Маркса. У подозреваемого возникла ссора с 42-летним оппонентом. Она переросла в потасовку. В результате старший мужчина получил серьезную травму.
Недавно подозреваемого задержали. Теперь по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.