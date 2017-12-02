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19:27 (мск), источник: ЮГА.ру

На трассе в Темрюкском районе скопилось 400 фур из-за остановки зернового терминала

В Темрюкском районе прекратили работу зернового терминала, из-за этого на обочине дорог скопились большегрузы.

На участке дороги Стрелка — Старотитаровская — Прогресс временно прекратил работу зерновой терминал в поселке Волна. По данным на 1 декабря, от стоянки регистрации транспорта терминала до поселка Прогресс на обочине скопилось более 400 грузовиков.

Госавтоинспекция Темрюкского района попросила автомобилистам быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на этом участке.

Водителям фур, перевозящих зерно, рекомендовали припарковать машины по пути следования к терминалу, чтобы избежать усиления затора, передает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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