На трассе в Темрюкском районе скопилось 400 фур из-за остановки зернового терминала
В Темрюкском районе прекратили работу зернового терминала,
В Темрюкском районе прекратили работу зернового терминала,
На участке дороги Стрелка — Старотитаровская — Прогресс временно прекратил работу зерновой терминал в поселке Волна. По данным на 1 декабря, от стоянки регистрации транспорта терминала до поселка Прогресс на обочине скопилось более 400 грузовиков.
Госавтоинспекция Темрюкского района попросила автомобилистам быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на этом участке.
Водителям фур, перевозящих зерно, рекомендовали припарковать машины по пути следования к терминалу, чтобы избежать усиления затора, передает