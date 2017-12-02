На трассе в Темрюкском районе скопилось 400 фур из-за остановки зернового терминала

На участке дороги Стрелка — Старотитаровская — Прогресс временно прекратил работу зерновой терминал в поселке Волна. По данным на 1 декабря, от стоянки регистрации транспорта терминала до поселка Прогресс на обочине скопилось более 400 грузовиков.