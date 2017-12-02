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18:24 (мск), источник: БЕЛТА

Под колесами грузовика в Минске погибла девочка

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске погибла девочка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как рассказал Сергей Зараник, грузовик ЗИЛ двигался со стороны улицы Саперов и на пешеходном переходе на проспекте Победителей, 65 совершил наезд на группу людей.

«Одиннадцатилетняя девочка погибла на месте. Четыре человека госпитализированы, в том числе ребенок семи лет», — отметил он.

По предварительной информации, со слов водителя, у грузовика не сработали тормоза. По данному факту проводится проверка.

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