Под колесами грузовика в Минске погибла девочка
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске погибла девочка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске погибла девочка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказал Сергей Зараник, грузовик ЗИЛ двигался со стороны улицы Саперов и на пешеходном переходе на проспекте Победителей, 65 совершил наезд на группу людей.
«Одиннадцатилетняя девочка погибла на месте. Четыре человека госпитализированы, в том числе ребенок семи лет», — отметил он.
По предварительной информации, со слов водителя, у грузовика не сработали тормоза. По данному факту проводится проверка.