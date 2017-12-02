Под колесами грузовика в Минске погибла девочка

Источник: БЕЛТА

Как рассказал Сергей Зараник, грузовик ЗИЛ двигался со стороны улицы Саперов и на пешеходном переходе на проспекте Победителей, 65 совершил наезд на группу людей.

«Одиннадцатилетняя девочка погибла на месте. Четыре человека госпитализированы, в том числе ребенок семи лет», — отметил он.