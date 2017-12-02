Белорус пытался вывезти из Евросоюза 80-летний Rolls Royse и еще два раритетных авто

По сведениям портала, 47-летний гражданин Беларуси перевозил на лафете три приобретенных в Голландии автомобиля: Franklin Airman 12A (1928), Rolls-Royce (1937) и Jaguar (1951). Ему предстояло пересечь границу с Польшей, но в Кузнице мужчину задержали. Польские пограничники установили, что Rolls-Royce — это историческая ценность, поэтому вывезти такой автомобиль из Евросоюза можно только со специальным разрешением от голландских властей.