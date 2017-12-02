Белорус пытался вывезти из Евросоюза 80-летний Rolls Royse и еще два раритетных авто
Белорус совершил попытку перевезти из Евросоюза в Россию 80-летний
Белорус совершил попытку перевезти из Евросоюза в Россию 80-летний
По сведениям портала, 47-летний гражданин Беларуси перевозил на лафете три приобретенных в Голландии автомобиля: Franklin Airman 12A (1928),
По словам представителя
Белорусский гражданин знал об этом условии, поэтому подготовил фальшивое разрешение на перевоз машины и рассчитывал так пересечь границу. Мужчину задержали, и он признался в нарушении.
Подготовила Алина Янчур.