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18:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорус пытался вывезти из Евросоюза 80-летний Rolls Royse и еще два раритетных авто

Белорус совершил попытку перевезти из Евросоюза в Россию 80-летний Rolls-Royce, цена которого превышает 254 тысячи злотых (60 тысяч евро). У мужчины не было на это разрешающих документов, сообщает Hrodna.life.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По сведениям портала, 47-летний гражданин Беларуси перевозил на лафете три приобретенных в Голландии автомобиля: Franklin Airman 12A (1928), Rolls-Royce (1937) и Jaguar (1951). Ему предстояло пересечь границу с Польшей, но в Кузнице мужчину задержали. Польские пограничники установили, что Rolls-Royce — это историческая ценность, поэтому вывезти такой автомобиль из Евросоюза можно только со специальным разрешением от голландских властей.

По словам представителя пресс-службы Пограничной службы Польши Катажины Зданович, такие документы нужны для машин старше 75 лет и стоящих более 50 тысяч евро.

Белорусский гражданин знал об этом условии, поэтому подготовил фальшивое разрешение на перевоз машины и рассчитывал так пересечь границу. Мужчину задержали, и он признался в нарушении.

Подготовила Алина Янчур.

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