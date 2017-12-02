Американская пенсионерка тестировала яд на соседях по дому престарелых
Пенсионерка из США самостоятельно готовила яд и подсыпала его в пищу и напитки своим соседям по дому престарелых в штате Вермонт.
Пенсионерка из США самостоятельно готовила яд и подсыпала его в пищу и напитки своим соседям по дому престарелых в штате Вермонт.
Как сообщает Sky News, 70-летняя Бетти Миллер рассказала агентам ФБР, что изготавливала яд рицин из касторовых бобов и подсыпала его по крайней мере трижды другим обитателям дома.
Женщина призналась, что хотела «навредить себе» и тестировала силу яда на своих соседях.
От действий Миллер пострадал как минимум один человек. Женщина была арестована.
В материале отмечается, что смертельная доза рицина составляет всего 1,78 мг, противоядия от него не существует.
В конце октября сообщалось, что недовольная браком пакистанка отравила ядовитым молоком 15 человек, пытаясь убить своего мужа.