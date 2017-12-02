Стали известны имена погибших в страшном ДТП на Искровском бульваре
Жертвы аварии — сотрудники
Жертвы аварии — сотрудники
Напомним, страшная авария произошла в 05:40 на Искровском проспекте Невского района Петербурга. Водитель иномарки «Мерседес ML» решил не ждать разрешающего сигнала светофора и попытался проскочить перекресток. Маневр был настолько неожиданным, что водитель ГАЗели «Соболь» не успел притормозить и врезался в джип.
От удара в «Соболе» погибли водитель и три пассажира, все сотрудники ГУП «Горэлектротранс». Также пострадал пассажир иномарки, сейчас он в больнице.
— Погибшие ехали на работу, — говорится в сообщении «Горэлектротранса». — Трое сотрудников
Также установлена личность предполагаемого водителя, который сбежал с место аварии и сейчас его разыскивает полиция. 25-летний Александр Брежнев объявлен в розыск.
Полиция также возбудило уголовное дело.