Стали известны имена погибших в страшном ДТП на Искровском бульваре

Источник: Комсомольская правда

Напомним, страшная авария произошла в 05:40 на Искровском проспекте Невского района Петербурга. Водитель иномарки «Мерседес ML» решил не ждать разрешающего сигнала светофора и попытался проскочить перекресток. Маневр был настолько неожиданным, что водитель ГАЗели «Соболь» не успел притормозить и врезался в джип.

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От удара в «Соболе» погибли водитель и три пассажира, все сотрудники ГУП «Горэлектротранс». Также пострадал пассажир иномарки, сейчас он в больнице.

— Погибшие ехали на работу, — говорится в сообщении «Горэлектротранса». — Трое сотрудников контрольно-ревизионного управления, работали контролерами: 50-летний Алексей Дубенский, 52-летний Сергей Демидов, 38-летняя Инна Шаповалова. Четвертый погибший 51-летний Олег Хвостов — водитель ГАЗели.

Также установлена личность предполагаемого водителя, который сбежал с место аварии и сейчас его разыскивает полиция. 25-летний Александр Брежнев объявлен в розыск.