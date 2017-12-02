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18:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Пинске c седьмого этажа гостиницы выпала 56-летняя женщина

В субботу, 2 декабря примерно в 2.30 под окнами отеля Припять в Пинске нашли тело 56-летней женщины.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По предварительным данным, она упала c балкона седьмого этажа постройки. Пострадавшая получила ранения, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Проверку по факту смерти женщины проводит Следственный комитет.

Подготовила Алина Янчур.

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