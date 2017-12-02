В Пинске c седьмого этажа гостиницы выпала 56-летняя женщина
В субботу, 2 декабря примерно в 2.30 под окнами отеля Припять в Пинске нашли тело 56-летней женщины.
В субботу, 2 декабря примерно в 2.30 под окнами отеля Припять в Пинске нашли тело 56-летней женщины.
По предварительным данным, она упала c балкона седьмого этажа постройки. Пострадавшая получила ранения, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Проверку по факту смерти женщины проводит Следственный комитет.
Подготовила Алина Янчур.