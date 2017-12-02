В салоне одного из столичных троллейбусов повалил дым
Двигавшийся по маршруту троллейбус загорелся в Кишиневе. Пожар случился накануне на Рышкановке. Пассажиры, находившиеся в салоне, сначала почувствовали резкий запах горящей резины.
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Двигавшийся по маршруту троллейбус загорелся в Кишиневе. Пожар случился накануне на Рышкановке. Пассажиры, находившиеся в салоне, сначала почувствовали резкий запах горящей резины.
А потом появился дым. Запаниковавшие пассажиры стали кричать и требовать, чтобы их выпустили. Водитель остановил транспорт, эвакуация прошла благополучно — никто не пострадал.
В последнее время кишиневцы часто жалуются на столичный транспорт — подвижной состав находится в катастрофическом состоянии.