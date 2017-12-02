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19:16 (мск), источник: БЕЛТА

Каскадеры выпрыгнули с высоты 9 км в автомобиле

Экстремалы из Negative4 Productions провели смелый эксперимент. Они выяснили, что происходит, если загрузить четверых людей в машину и сбросить ее с высоты 9 км из летящего самолета.

Источник: БЕЛТА

Трюк подготовили профессионалы, которые провели тщательные расчеты и убрали из автомобили все ненужное: трансмиссию, крышу, слили бензин, масло и стеклоочиститель. Команда доработала днище машины, чтобы придать ей аэродинамические свойства.

Во время загрузки произошла ошибка.
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