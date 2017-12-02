На Южном Урале изъяли партию токсичной незамерзайки
Незамерзающую жидкость изготавливали в подпольном цехе.
Незамерзающую жидкость изготавливали в подпольном цехе.
Полицейские изъяли контрафактную опасную незамерзающую жидкость для стеклоомывателей, сообщают в
Подпольный цех по производству и розливу незамерзайки оказался в Красноармейском районе.
«Экспертиза показала, что в готовой продукции содержится 20% метилового спирта, который запрещен для использования в омывающих жидкостях
Всего изъято более 290 тысяч литров опасной жидкости. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.