На Южном Урале изъяли партию токсичной незамерзайки

Полицейские изъяли контрафактную опасную незамерзающую жидкость для стеклоомывателей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подпольный цех по производству и розливу незамерзайки оказался в Красноармейском районе.

«Экспертиза показала, что в готовой продукции содержится 20% метилового спирта, который запрещен для использования в омывающих жидкостях из-за высокой токсичности», — рассказывают в ведомстве.