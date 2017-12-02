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22:02 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале изъяли партию токсичной незамерзайки

Незамерзающую жидкость изготавливали в подпольном цехе.

Полицейские изъяли контрафактную опасную незамерзающую жидкость для стеклоомывателей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подпольный цех по производству и розливу незамерзайки оказался в Красноармейском районе.

«Экспертиза показала, что в готовой продукции содержится 20% метилового спирта, который запрещен для использования в омывающих жидкостях из-за высокой токсичности», — рассказывают в ведомстве.

Всего изъято более 290 тысяч литров опасной жидкости. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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