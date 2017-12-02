Пострадавшие от наезда грузовика в Минске пешеходы находятся в больнице

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Семья оказалась под колесами грузового автомобиля днем в субботу в центре белорусской столицы, одиннадцатилетняя девочка погибла.

Ее семилетний брат, бабушка и еще два человека были доставлены в больницу, их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Причиной наезда, по словам водителя грузовика ЗИЛ, стал отказ тормозной системы. Очевидцы сообщили, что сразу после аварии водитель оставался в автомобиле и находился в состоянии шока.

Девочка погибла под колесами грузовика ЗИЛ в Минске.

Девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия, ее брат избежал столкновения с автомобилем и получил травму от падения. На месте происшествия также присутствовала мать погибшего ребенка.

Грузовик, сбивший пешеходов на переходе в Минске.