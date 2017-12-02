Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
47-летняя Мэрайя Кэри похудела и сменила имидж
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
21:36 (мск), источник: Sputnik.by

Пострадавшие от наезда грузовика в Минске пешеходы находятся в больнице

Четыре человека были доставлены в больницу после аварии с участием грузовика в центре Минска.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Семья оказалась под колесами грузового автомобиля днем в субботу в центре белорусской столицы, одиннадцатилетняя девочка погибла.

Ее семилетний брат, бабушка и еще два человека были доставлены в больницу, их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Причиной наезда, по словам водителя грузовика ЗИЛ, стал отказ тормозной системы. Очевидцы сообщили, что сразу после аварии водитель оставался в автомобиле и находился в состоянии шока.

Девочка погибла под колесами грузовика ЗИЛ в Минске.

Девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия, ее брат избежал столкновения с автомобилем и получил травму от падения. На месте происшествия также присутствовала мать погибшего ребенка.

Грузовик, сбивший пешеходов на переходе в Минске.

Трагедия произошла днем, на месте ДТП ведутся следственные мероприятия. Будет назначена экспертиза, которая позволит выяснить, в каком состоянии находился водитель во время аварии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Женщина выпала с седьмого этажа отеля 'Припять'
Мицкевич: грядущая среда – аварийно-опасный день
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ядерного поезда»
Четыре региона являются лидерами по просроченной задолженности
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
Путин внес законопроект о службе жителей Южной Осетии в ВС РФ
Архиерейский собор разрешил совершать браки между крестными
Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь