Пострадавшие от наезда грузовика в Минске пешеходы находятся в больнице
Четыре человека были доставлены в больницу после аварии с участием грузовика в центре Минска.
Четыре человека были доставлены в больницу после аварии с участием грузовика в центре Минска.
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Семья оказалась под колесами грузового автомобиля днем в субботу в центре белорусской столицы, одиннадцатилетняя девочка погибла.
Ее семилетний брат, бабушка и еще два человека были доставлены в больницу, их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Причиной наезда, по словам водителя грузовика ЗИЛ, стал отказ тормозной системы. Очевидцы сообщили, что сразу после аварии водитель оставался в автомобиле и находился в состоянии шока.
Девочка погибла под колесами грузовика ЗИЛ в Минске.
Девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия, ее брат избежал столкновения с автомобилем и получил травму от падения. На месте происшествия также присутствовала мать погибшего ребенка.
Грузовик, сбивший пешеходов на переходе в Минске.
Трагедия произошла днем, на месте ДТП ведутся следственные мероприятия. Будет назначена экспертиза, которая позволит выяснить, в каком состоянии находился водитель во время аварии.