Квартира горела на улице Мястровской в Минске: эвакуированы 25 человек
Пожар произошел на втором этаже жилой многоэтажки, к счастью, никто не пострадал.
Пожар произошел на втором этаже жилой многоэтажки, к счастью, никто не пострадал.
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Возгорание вспыхнуло в столичной квартире, расположенной на улице Мястровской, сообщили в субботу в Минском городском управлении МЧС.
О пожаре также рассказали очевидцы в социальных сетях.
Спасатели прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил жилую комнату и коридор в квартире на втором этаже здания.
«Из дома эвакуировано 25 человек. Потушили в 20:02», — сообщили в управлении МЧС.
Также известно, что в результате происшествия нет пострадавших.
Огонь сильно повредил имущество в комнате. Причину пожара устанавливают специалисты МЧС на месте происшествия.