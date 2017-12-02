Квартира горела на улице Мястровской в Минске: эвакуированы 25 человек

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Возгорание вспыхнуло в столичной квартире, расположенной на улице Мястровской, сообщили в субботу в Минском городском управлении МЧС.

О пожаре также рассказали очевидцы в социальных сетях.

​Спасатели прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил жилую комнату и коридор в квартире на втором этаже здания.

«Из дома эвакуировано 25 человек. Потушили в 20:02», — сообщили в управлении МЧС.

Также известно, что в результате происшествия нет пострадавших.