Режим ЧС введен в Оренбуржье после хлопка газа в жилой многоэтажке

«Со 2 декабря 2017 года на основании указа губернатора Оренбургской области от 02.12.2017 № 617-ук на территории Оренбургской области введен режим «Чрезвычайной ситуации регионального характера», — сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС РФ.

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В рамках режима ЧС администрации МО города Новотроицк «рекомендовано принять меры по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших жителей и ликвидации ЧС, обеспечить постоянный мониторинг сложившейся ситуации, создать комиссию по оценке ущерба в результате возникновения чрезвычайной ситуации».

«Согласно указу губернатора министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области совместно с администрацией Новотроицка необходимо организовать обследование пострадавшего жилого многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, в воскресенье запланировано обследование специализированной организацией несущих конструкций дома и эвакуация материальных ценностей из пострадавшего подъезда жилого дома, а также принятие решения о возвращении людей в непострадавшие подъезды.

Ранее сообщалось, что в субботу в поселке Новорудный (входит в городской округ Новотроицк) произошел хлопок газа на четвертом этаже пятого подъезда многоэтажного жилого дома.

Пострадал молодой человек, он был доставлен в больницу с ожогами. Из-за хлопка были повреждены оконные проемы на третьем-пятом этажах в пятом подъезде. Межэтажных обрушений нет, но произошло смещение плит.

Из дома были эвакуированы около 150 жильцов, для их размещения развернуты 4 пункта временного размещения.

Сам дом отключен от газоснабжения. В воскресенье он будет обследован с помощью комплекса «Струна».