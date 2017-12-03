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08:35 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы пропал преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы

В Алматы пропал преподаватель по английскому языку Назарбаев Интеллектуальной школы. Молодого человека не могут найти несколько дней. Об этом на своей странице Instagram сообщила знакомая парня.

Источник: Tengrinews

«Ребят, это мой одногруппник из СДУ Жунусов Мансур. Выпускник павлодарского КТЛ. Живет и работает в Алматы. Его мама и мы, одногруппники, третий день не можем его найти. Телефоны оставил дома, на работу не вышел, домой не приходил. Высокий, худощавый, светлый, в очках. Если кто-нибудь знает, где он находится или где может быть, дайте знать пожалуйста. Мы все надеемся, что с ним все в порядке, так как однажды он так на пару дней пропадал, не сказав, где был. Но это уже третий день (с 29.11.2017) и мы все очень переживаем. PS. Мансур, если это твоя очередная выходка, то это не дело. Так с мамой нельзя. Возвращайся скорее целым и невредимым», — говорится в посте.

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