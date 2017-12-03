В Алматы пропал преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы

«Ребят, это мой одногруппник из СДУ Жунусов Мансур. Выпускник павлодарского КТЛ. Живет и работает в Алматы. Его мама и мы, одногруппники, третий день не можем его найти. Телефоны оставил дома, на работу не вышел, домой не приходил. Высокий, худощавый, светлый, в очках. Если кто-нибудь знает, где он находится или где может быть, дайте знать пожалуйста. Мы все надеемся, что с ним все в порядке, так как однажды он так на пару дней пропадал, не сказав, где был. Но это уже третий день (с 29.11.2017) и мы все очень переживаем. PS. Мансур, если это твоя очередная выходка, то это не дело. Так с мамой нельзя. Возвращайся скорее целым и невредимым», — говорится в посте.