Российский аппарат совершил погружение в зоне поиска подлодки Аргентины

Источник: AP 2017

По словам представителя ВМС страны, судя по фотографиям, сделанным «Пантерой плюс», найденный 30 ноября эхолотом судна Victor Angelescu объект не является подводной лодкой. Поиски, по словам Бальби, продолжатся еще в трех точках, где, по данным соннара, может находиться субмарина. «Операции продолжатся завтра еще в трех точках, которые оценят сотрудники центра в Пуэрто-Бельграно вместе с российским персоналом», — сказал Бальби.

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Российские специалисты прибыли для помощи аргентинским морякам в поисках подлодки San Juan 25 ноября. В составе группы специалистов ВМС России находятся военные водолазы, военный врач и подводный аппарат «Пантера плюс». Их доставил в Аргентину самолет Ан-124. Кроме того, Минобороны 23 ноября направило в Аргентину гидрографическое судно «Янтарь».