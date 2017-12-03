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03:09 (мск), источник: РБК

Российский аппарат совершил погружение в зоне поиска подлодки Аргентины

Российский автономный необитаемый подводный аппарат сделал первый снимок объекта, похожего на пропавшую подлодку San Juan, заявил ​во время пресс-конференции представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Источник: AP 2017

По словам представителя ВМС страны, судя по фотографиям, сделанным «Пантерой плюс», найденный 30 ноября эхолотом судна Victor Angelescu объект не является подводной лодкой. Поиски, по словам Бальби, продолжатся еще в трех точках, где, по данным соннара, может находиться субмарина. «Операции продолжатся завтра еще в трех точках, которые оценят сотрудники центра в Пуэрто-Бельграно вместе с российским персоналом», — сказал Бальби.

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Российские специалисты прибыли для помощи аргентинским морякам в поисках подлодки San Juan 25 ноября. В составе группы специалистов ВМС России находятся военные водолазы, военный врач и подводный аппарат «Пантера плюс». Их доставил в Аргентину самолет Ан-124. Кроме того, Минобороны 23 ноября направило в Аргентину гидрографическое судно «Янтарь».

Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины San Juan с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября. Она исчезла во время перехода между двумя портами в южной и центральной части страны. В поисках подлодки, кроме Аргентины, участвуют корабли и авиация еще 18 стран. Аргентинские военные дважды заявляли, что получили сигналы, похожие на сигналы субмарины, однако оба раза они не подтвердились. 1 декабря аргентинские военные заявили о прекращении операции по спасению моряков и признала подлодку погибшей, однако поиск самой субмарины продолжился.

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