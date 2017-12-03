Российский аппарат совершил погружение в зоне поиска подлодки Аргентины
Российский автономный необитаемый подводный аппарат сделал первый снимок объекта, похожего на пропавшую подлодку San Juan, заявил во время
Российский автономный необитаемый подводный аппарат сделал первый снимок объекта, похожего на пропавшую подлодку San Juan, заявил во время
По словам представителя ВМС страны, судя по фотографиям, сделанным «Пантерой плюс», найденный 30 ноября эхолотом судна Victor Angelescu объект не является подводной лодкой. Поиски, по словам Бальби, продолжатся еще в трех точках, где, по данным соннара, может находиться субмарина. «Операции продолжатся завтра еще в трех точках, которые оценят сотрудники центра в
Российские специалисты прибыли для помощи аргентинским морякам в поисках подлодки San Juan 25 ноября. В составе группы специалистов ВМС России находятся военные водолазы, военный врач и подводный аппарат «Пантера плюс». Их доставил в Аргентину самолет Ан-124. Кроме того, Минобороны 23 ноября направило в Аргентину гидрографическое судно «Янтарь».