Экс-следователь из ВКО скрылась с места ДТП в Алматы

Источник: Zakon.kz

Позднее в социальных сетях и мессенджерах появилось видео, снятое на месте происшествия. Как утверждает автор ролика, женщина, сидевшая за рулем Range Rover, отрицала, что совершила ДТП. Впоследствии автолюбительница скрылась с места аварии.

В связи с этим сотрудникам полиции была передана ориентировка по марке, цвету, госномеру на задержание автомашины Range Rover. Автомобиль был замечен сотрудниками спецбатальона при движении от проспекта Достык в западном направлении по улице Жолдасбекова. Машину было сложно не заметить: она ехала со спущенными задними окнами, из которых гремела музыка.

Проследовав за автомобилем, полицейские убедились, что именно его объявили в ориентировку. Женщину попросили остановиться. На просьбу предъявить документы автолюбительница ответила категоричным отказом, начала вести себя агрессивно. В это время прибыли представители СМИ, что несколько охладило пыл дамы.

Для прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и наркотиков в крови женщину попросили пересесть на пассажирское сиденье. За руль сел сотрудник полиции и доставил ее в центр экспертизы.

Во время проверки документов выяснилось, что ранее женщина работала следователем в Семее в звании майора. Кроме того, в 2016 году ее лишали водительских прав на 9 месяцев за ДТП. Теперь она ведет адвокатскую деятельность.