В Новосибирской области пять детей погибли при пожаре

Источник: РИА Новости

В ведомстве сообщили, что сообщение о возгорании в частном доме на трех хозяев поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07.15 (03.15 мск) 3 декабря. Сильный запах дыма почувствовали владельцы одной из квартир, они выскочили на улицу, когда уже соседняя квартира горела открытым огнем, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выбежал хозяин.

«Очевидцы сообщили, что в квартире, где действует пожар, могут находиться пятеро детей в возрасте от семи до полутора лет… При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара», — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что из двух остальных квартир все жильцы эвакуировались самостоятельно и не пострадали. Пожар быстро потушили с привлечением местной добровольной пожарной команды, профессиональных пожарных и местных жителей. Дознаватели МЧС проверяют все возможные версии причин пожара, однако, по предварительной информации, к чрезвычайной ситуации могло привести неосторожное обращение с огнем.

Представитель ГУМЧС уточнил, что, по предварительным данным, пятерых детей, после того как их мать умерла, воспитывал отец, которому во время пожара вместе с сожительницей удалось покинуть горящий дом.