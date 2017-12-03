При столкновении танкера и судна в Желтом море погибли семь человек

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около острова Йонгхонг к западу от Сеула. Судно, на котором находились 20 пассажиров и два члена экипажа, перевернулось после столкновения с 336 тонным танкером. Два человека пропали без вести, шестеро находятся без сознания.



Президент Южной Корей Мун Чжэ Ин распорядился начать спасательную операцию. В ней принимают участие четыре вертолета и 14 лодок.