Продукты из киоска обошлись приморцам слишком дорого
В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже, об этом «Deita. ru» сообщили в
В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже, об этом «Deita. ru» сообщили в
В полицию обратилась 47-летняя местная жительница, заявив о краже из овощного киоска продуктов питания и денежных средств. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму, превышающую 3,5 тысячи рублей.
На место происшествия прибыла
В ходе проведения
Следователями возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Виктор Бруевич.