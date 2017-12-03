Продукты из киоска обошлись приморцам слишком дорого

В полицию обратилась 47-летняя местная жительница, заявив о краже из овощного киоска продуктов питания и денежных средств. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму, превышающую 3,5 тысячи рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что злоумышленники проникли в помещение киоска, взломав окно.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали двоих местных жителей. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Часть похищенных продуктов и денежных средств изъяты и возвращены заявительнице.

Следователями возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.