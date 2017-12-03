В Екатеринбурге ликвидировали крупную аварию на теплосетях

Как сообщалось ранее, повреждение трубопровода теплоснабжения было обнаружено днем 2 декабря на улице Советской в микрорайоне Пионерский поселок. В зону ограничения теплоснабжения попали 120 жилых домов и четыре образовательных учреждения.

«Аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода теплоснабжения по улице Советской завершены. 03.12.2017 в 01:30 (по местному времени) теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — уточняет ведомство.