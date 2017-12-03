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09:41 (мск), источник: Sputnik.by

Возбуждено дело по факту смертельного наезда на девочку в Минске

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси возбуждено по факту смертельного наезда на ребенка, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

Источник: Sputnik.by

Около 17 часов в субботу в результате наезда грузовым автомобилем ЗИЛ погибла 11-летняя девочка, четыре человека пострадали — среди них брат и бабушка погибшей. Трагедия случилась на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Победителей. Очевидцы сообщили, что пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий, зеленый, сигнал светофора.

По словам водителя, у машины отказали тормоза. Точная причина аварии устанавливается.

«Согласно данным медицинского освидетельствования водитель был трезв», — рассказали в УСК.

Следователи, специалисты столичного управления Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудники ГАИ провели осмотр места происшествия.

Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Также следователи обратились с просьбой к очевидцам ДТП позвонить по телефонам: 8 017 389 54 48, 8 017 389 55 55, 8 033 333 67 19.

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