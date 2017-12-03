Возбуждено дело по факту смертельного наезда на девочку в Минске

Около 17 часов в субботу в результате наезда грузовым автомобилем ЗИЛ погибла 11-летняя девочка, четыре человека пострадали — среди них брат и бабушка погибшей. Трагедия случилась на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Победителей. Очевидцы сообщили, что пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий, зеленый, сигнал светофора.