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08:38 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб после взрыва газа под Иркутском

Ведутся работы по разбору завалов, под которыми может находиться один человек.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро пострадали, один может находиться под завалами после взрыва газового баллона в жилом доме в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В Усть-Куте при проведении ремонтных работ в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газового баллона. В результате один человек погиб, пять госпитализированы.

По его словам, ведется разбор завалов, под которыми может находиться один человек.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение межквартирных перекрытий между первым и вторым этажами на площади около 80 кв. м, повреждены лестничные марши.

Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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