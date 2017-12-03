Один человек погиб после взрыва газа под Иркутском
Ведутся работы по разбору завалов, под которыми может находиться один человек.
Ведутся работы по разбору завалов, под которыми может находиться один человек.
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро пострадали, один может находиться под завалами после взрыва газового баллона в жилом доме в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
В Усть-Куте при проведении ремонтных работ в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газового баллона. В результате один человек погиб, пять госпитализированы.
По его словам, ведется разбор завалов, под которыми может находиться один человек.