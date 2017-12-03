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09:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Следователи начали проверку по факту взрыва в пятиэтажке в Усть-Куте в Иркутской области

Сотрудники СКР находятся на месте происшествия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следователи СКР организовали проверку по факту взрыва в пятиэтажке в Усть-Куте, который произошел сегодня, 3 декабря. Правоохранители прибыли на место и разбираются в обстоятельствах происшествия. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажном жилом доме в Усть-Куте. Еще пятерым потребовалась медицинская помощь. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 100 человек. Сейчас спасенные люди находятся в безопасности.

Известно, что дом не газифицирован, однако на месте найдены остатки от пропанового баллона. На первом этаже велись ремонтные работы, в том числе делали натяжные потолки.

Пожилой мужчина погиб при взрыве в пятиэтажке в Усть-Куте в Иркутской области.

На месте происшествия работают пять единиц техники и 23 человека от МЧС России. Полиция оцепила прилегающую территорию и обеспечила вместе со спасателями эвакуацию жильцов. Также были выставлены посты для обеспечения сохранности имущества граждан. К ликвидации последствий хлопка привлекался весь личный состав полиции Усть-Кута.

Власти города принимают решение о расселении жильцов дома на время, пока специальной комиссией будет произведена оценка состояния дома и принято решение о возможности дальнейшего проживания в нем людей. При этом подчеркивается важность недопущения нарушения их жизнеобеспечения.

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