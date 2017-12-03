Следователи начали проверку по факту взрыва в пятиэтажке в Усть-Куте в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Следователи СКР организовали проверку по факту взрыва в пятиэтажке в Усть-Куте, который произошел сегодня, 3 декабря. Правоохранители прибыли на место и разбираются в обстоятельствах происшествия. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажном жилом доме в Усть-Куте. Еще пятерым потребовалась медицинская помощь. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 100 человек. Сейчас спасенные люди находятся в безопасности.

Известно, что дом не газифицирован, однако на месте найдены остатки от пропанового баллона. На первом этаже велись ремонтные работы, в том числе делали натяжные потолки.

Пожилой мужчина погиб при взрыве в пятиэтажке в Усть-Куте в Иркутской области.

На месте происшествия работают пять единиц техники и 23 человека от МЧС России. Полиция оцепила прилегающую территорию и обеспечила вместе со спасателями эвакуацию жильцов. Также были выставлены посты для обеспечения сохранности имущества граждан. К ликвидации последствий хлопка привлекался весь личный состав полиции Усть-Кута.