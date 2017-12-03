Следователи начали проверку по факту взрыва в пятиэтажке в Усть-Куте в Иркутской области
Сотрудники СКР находятся на месте происшествия.
Сотрудники СКР находятся на месте происшествия.
Следователи СКР организовали проверку по факту взрыва в пятиэтажке в
Напомним, мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажном жилом доме в
Известно, что дом не газифицирован, однако на месте найдены остатки от пропанового баллона. На первом этаже велись ремонтные работы, в том числе делали натяжные потолки.
Пожилой мужчина погиб при взрыве в пятиэтажке в
На месте происшествия работают пять единиц техники и 23 человека от МЧС России. Полиция оцепила прилегающую территорию и обеспечила вместе со спасателями эвакуацию жильцов. Также были выставлены посты для обеспечения сохранности имущества граждан. К ликвидации последствий хлопка привлекался весь личный состав полиции
Власти города принимают решение о расселении жильцов дома на время, пока специальной комиссией будет произведена оценка состояния дома и принято решение о возможности дальнейшего проживания в нем людей. При этом подчеркивается важность недопущения нарушения их жизнеобеспечения.