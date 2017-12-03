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10:14 (мск), источник: СуперОмск

Горожане шокированы потопом в Омске размером с улицу

В воскресенье, 3 декабря, подписчики омских пабликов забили тревогу из-за потопа, случившегося во дворах между улицами 4-я Транспортная и Комсомольский городок.

Во дворах стоит вода, некоторые очевидцы утверждают, что улицу залило, чуть ли не по колено.

В паблике «Regik55» очевидцы предполагают, что вода хлынула во дворы из соседней промзоны. Якобы на каком-то из местных предприятий экскаватор во время работ повредил трубопровод.

Коммунальные службы приступили к ликвидации аварии, однако, горожане сообщают, что видимых результатов пока нет. Один из очевидцев поделился, что воду откачивают четыре машины, а толку при этом ноль.

В комментариях к многочисленным фотографиям с затопленными улицами омичи начали шутить, что они вот-вот либо отправятся в заплыв, либо в Комсомольском появится огромный бесплатный каток.

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