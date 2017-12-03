Горожане шокированы потопом в Омске размером с улицу
В воскресенье, 3 декабря, подписчики омских пабликов забили тревогу
В воскресенье, 3 декабря, подписчики омских пабликов забили тревогу
Во дворах стоит вода, некоторые очевидцы утверждают, что улицу залило, чуть ли не по колено.
В паблике «Regik55» очевидцы предполагают, что вода хлынула во дворы из соседней промзоны. Якобы на
Коммунальные службы приступили к ликвидации аварии, однако, горожане сообщают, что видимых результатов пока нет. Один из очевидцев поделился, что воду откачивают четыре машины, а толку при этом ноль.
В комментариях к многочисленным фотографиям с затопленными улицами омичи начали шутить, что они