Серьезный пожар под Уфой унес четыре жизни
Под Уфой вспыхнул пожар, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МЧС по Башкирии.
Под Уфой вспыхнул пожар, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МЧС по Башкирии.
Сегодня ночью, в 0:11 поступило сообщение о пожаре в деревне Суровка Уфимского района. Произошло открытое горение бревенчатого дома. На тушение выехали 6 единиц техники и 18 пожарных.
Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут, полное тушение заняло еще три часа.
На месте происшествия были обнаружены тела четверых человек — двоих мужчин и двух женщин. В обстоятельствах пожара сейчас разбираются специалисты
Причины пожара устанавливаются.