Серьезный пожар под Уфой унес четыре жизни

Сегодня ночью, в 0:11 поступило сообщение о пожаре в деревне Суровка Уфимского района. Произошло открытое горение бревенчатого дома. На тушение выехали 6 единиц техники и 18 пожарных.

На месте происшествия были обнаружены тела четверых человек — двоих мужчин и двух женщин. В обстоятельствах пожара сейчас разбираются специалисты следственно-оперативной группы, в том числе дознаватель МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.