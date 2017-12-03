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10:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Серьезный пожар под Уфой унес четыре жизни

Под Уфой вспыхнул пожар, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МЧС по Башкирии.

Сегодня ночью, в 0:11 поступило сообщение о пожаре в деревне Суровка Уфимского района. Произошло открытое горение бревенчатого дома. На тушение выехали 6 единиц техники и 18 пожарных.

Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут, полное тушение заняло еще три часа.

На месте происшествия были обнаружены тела четверых человек — двоих мужчин и двух женщин. В обстоятельствах пожара сейчас разбираются специалисты следственно-оперативной группы, в том числе дознаватель МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Причины пожара устанавливаются.

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