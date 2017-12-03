В доме Алапаевска после капремонта рухнул потолок

Жители дома № 11 по улице Говырина боятся находится дома. Вот-вот на них сверху может рухнуть потолок. В доме в прошлом году закончили капремонт. И вот кровля, не прожив и года, обвалилась.

— Дом двухэтажный, в 2015—2016 был произведен капитальный ремонт дома, на днях в доме обрушились балки перекрытия и потолок в одной из квартир, в других квартирах ситуация не лучше, пошли трещины потолков и стен в квартирах, которые увеличиваются в размерах. Жильцы многоквартирного дома не знают, что им делать, — возмущаются жители в социальных сетях.

Жители говорят, что подрядчик просто не просушил то место, куда раньше капала вода. Из-за чего сейчас и провалилась кровля.