В доме Алапаевска после капремонта рухнул потолок
В администрации ищут виновных.
В администрации ищут виновных.
Жители дома № 11 по улице Говырина боятся находится дома.
— Дом двухэтажный, в 2015—2016 был произведен капитальный ремонт дома, на днях в доме обрушились балки перекрытия и потолок в одной из квартир, в других квартирах ситуация не лучше, пошли трещины потолков и стен в квартирах, которые увеличиваются в размерах. Жильцы многоквартирного дома не знают, что им делать, — возмущаются жители в социальных сетях.
Жители говорят, что подрядчик просто не просушил то место, куда раньше капала вода.
Спасатели, по словам жильцов, приехать отказались. А вот полицейские факты зафиксировали и обещали совместно с администрацией придумать, как быстрее решить проблему.