В Прикамье уже пять дней разыскивают 23-летнюю девушку
28 ноября Анна Надуткина вышла с работы и пропала.
28 ноября Анна Надуткина вышла с работы и пропала.
В Пермском крае разыскивают 23-летнюю Анну Надуткину. Как рассказала мама девушки, Юлия, дочь могла не звонить ей несколько дней, потому что они живут далеко друг от друга. Об исчезновении Анны мама узнала только 1 декабря.
— 28 ноября в 19−20 Аня ушла с птицефабрики в поселке Сылва, где она работает, — говорит Юлия. — Дочь всегда ответственно подходила к своей работе, но 1 декабря она не вышла на фабрику. Ее коллеги позвонили и сообщили мне об этом, я подала заявление в полицию.
Довольно долгое время Анна встречалась с молодым человеком, но месяц назад они расстались. Мама девушки знает, что его зовут Александр, живет он
В
Приметы.