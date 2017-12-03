В Прикамье уже пять дней разыскивают 23-летнюю девушку

В Пермском крае разыскивают 23-летнюю Анну Надуткину. Как рассказала мама девушки, Юлия, дочь могла не звонить ей несколько дней, потому что они живут далеко друг от друга. Об исчезновении Анны мама узнала только 1 декабря.

— 28 ноября в 19−20 Аня ушла с птицефабрики в поселке Сылва, где она работает, — говорит Юлия. — Дочь всегда ответственно подходила к своей работе, но 1 декабря она не вышла на фабрику. Ее коллеги позвонили и сообщили мне об этом, я подала заявление в полицию.

Довольно долгое время Анна встречалась с молодым человеком, но месяц назад они расстались. Мама девушки знает, что его зовут Александр, живет он где-то на Крохалевке. Больше никакой информации о нем нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что Анна официально объявлена в розыск. Идут оперативно-розыскные мероприятия.