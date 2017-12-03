В Румынии произошло очередное землетрясение

Источник: Sputnik.md

Согласно данным Института физики земли соседней страны, землетрясение произошло в 03.49. Магнитуда толчка составила 3,4, а очаг залегал на глубине 85,5 километра.

Европейские сейсмологи представили такие же данные.

Жители Молдовы колебаний земной коры практически не ощутили. Лишь небольшая волна дошла до самого юга страны.