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11:43 (мск), источник: Sputnik.md

В Румынии произошло очередное землетрясение

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В Румынии в ночь на воскресенье в уезде Вранча зафиксирован очередной подземный толчок.

Источник: Sputnik.md

Согласно данным Института физики земли соседней страны, землетрясение произошло в 03.49. Магнитуда толчка составила 3,4, а очаг залегал на глубине 85,5 километра.

Европейские сейсмологи представили такие же данные.

Жители Молдовы колебаний земной коры практически не ощутили. Лишь небольшая волна дошла до самого юга страны.

В ноябре в Румынии произошло 17 подземных толчков, самый сильный из которых зарегистрирован 14 ноября. Его магнитуда составила 3,4.

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