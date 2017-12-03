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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минздрав: Двое пострадавших при взрыве в Усть-Куте находятся в тяжелом состоянии

Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

Источник: IrkutskMedia.ru

Троих пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме доставили в Усть-Кутскую районную больницу сегодня, 3 декабря. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще одного человека — средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Работники скорой медицинской помощи Усть-Кута продолжают дежурить на месте происшествия, рассказал директор Иркутского областного центра медицины катастроф Виктор Бучинский. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную страницу регионального Минздрава в социальной сети Facebook.

Напомним, мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажке в Усть-Куте. Еще пятерым потребовалась медицинская помощь. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 100 человек. Сейчас спасенные люди находятся в безопасности.

Известно, что дом не газифицирован, однако на месте найдены остатки от пропанового баллона. На первом этаже велись ремонтные работы, в том числе делали натяжные потолки.

Пожилой мужчина погиб при взрыве в пятиэтажке в Усть-Куте в Иркутской области.

На месте происшествия работают пять единиц техники и 42 человека от МЧС России. Полиция оцепила прилегающую территорию и обеспечила вместе со спасателями эвакуацию жильцов. Также были выставлены посты для обеспечения сохранности имущества граждан. К ликвидации последствий хлопка привлекался весь личный состав полиции города. Между тем к ситуации подключились следователи СКР. Правоохранители прибыли на место и разбираются в обстоятельствах происшествия.

Кроме того, представители правительства Иркутской области вылетят в ближайшее время в муниципалитет для выяснения причин взрыва. На текущий момент в городе создана рабочая группа по ликвидации последствий случившегося.

Также начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов сообщил, что жильцы дома будут временно размещены в гостинице «Парус».

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