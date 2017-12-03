Минздрав: Двое пострадавших при взрыве в Усть-Куте находятся в тяжелом состоянии
Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.
Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.
Троих пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме доставили в
Напомним, мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажке в
Известно, что дом не газифицирован, однако на месте найдены остатки от пропанового баллона. На первом этаже велись ремонтные работы, в том числе делали натяжные потолки.
Пожилой мужчина погиб при взрыве в пятиэтажке в
На месте происшествия работают пять единиц техники и 42 человека от МЧС России. Полиция оцепила прилегающую территорию и обеспечила вместе со спасателями эвакуацию жильцов. Также были выставлены посты для обеспечения сохранности имущества граждан. К ликвидации последствий хлопка привлекался весь личный состав полиции города. Между тем к ситуации подключились следователи СКР. Правоохранители прибыли на место и разбираются в обстоятельствах происшествия.
Кроме того, представители правительства Иркутской области вылетят в ближайшее время в муниципалитет для выяснения причин взрыва. На текущий момент в городе создана рабочая группа по ликвидации последствий случившегося.
Также начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов сообщил, что жильцы дома будут временно размещены в гостинице «Парус».