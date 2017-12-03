В мэрии назвали причину мощного потопа в Омске

Инцидент случился в ночь на 3 декабря, в итоге дворы между улицами 4-я Транспортная и Комсомольский городок затопило буквально по колено.

«В Омске ночное время в Октябрьском административном округе в районе улиц 4-я Транспортная и Берко Цемента произошел порыв ведомственного трубопровода “Омского шинного завода”. Зафиксирован выход воды на проезжую часть. Для устранения последствий инцидента задействованы силы и средства АО “ОмскВодоканал”, бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”, а также эксплуатирующей организации», — сообщают в городской администрации.