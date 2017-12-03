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16:16 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии назвали причину мощного потопа в Омске

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, из-за чего улицы в Октябрьском округе Омска могло залить водой.

Инцидент случился в ночь на 3 декабря, в итоге дворы между улицами 4-я Транспортная и Комсомольский городок затопило буквально по колено.

Причиной называют порыв ведомственного трубопровода «Омского шинного завода».

«В Омске ночное время в Октябрьском административном округе в районе улиц 4-я Транспортная и Берко Цемента произошел порыв ведомственного трубопровода “Омского шинного завода”. Зафиксирован выход воды на проезжую часть. Для устранения последствий инцидента задействованы силы и средства АО “ОмскВодоканал”, бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”, а также эксплуатирующей организации», — сообщают в городской администрации.

Для устранения последствий аварии задействовано порядка 20 единиц спецтехники. К отключению потребителей омское ЧП не привело.

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