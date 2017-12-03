Во Дворце культуры железнодорожников произошел пожар
Пожар вспыхнул прошлой ночью в подвале дворца железнодорожников. Возгорание произошла в помещении, сданном в аренду.
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Пожар вспыхнул прошлой ночью в подвале дворца железнодорожников. Возгорание произошла в помещении, сданном в аренду.
На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. Огонь ликвидировали, пострадавших нет.
«Пламя распространилось в подвальном помещении на шесть квадратных метров и уничтожило все, что там находилось».
Причины возгорания выясняются.
Директор Дворца железнодорожников от комментариев отказалась.