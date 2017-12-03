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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже на подстанции сгорела машина скорой помощи: есть пострадавший

ЧП произошло на улице Героев Стратосферы.

Утром в субботу, 2 декабря, пожарные выезжали тушить автомобиль скорой помощи. Пожар произошел на левобережной подстанции, что расположена на улице Героев Стратосферы. Звонок с сообщением, что на подстанции произошло возгорание, поступил дежурному около шести утра. Меньше чем за пятнадцать минут сотрудники МЧС справились с пламенем. Однако машина выгорел полностью.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, на пожаре пострадал 53-летний водитель: у него ожоги рук. Причины, по которым возгорание началось, еще выясняют.

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