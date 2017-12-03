В Воронеже на подстанции сгорела машина скорой помощи: есть пострадавший

Утром в субботу, 2 декабря, пожарные выезжали тушить автомобиль скорой помощи. Пожар произошел на левобережной подстанции, что расположена на улице Героев Стратосферы. Звонок с сообщением, что на подстанции произошло возгорание, поступил дежурному около шести утра. Меньше чем за пятнадцать минут сотрудники МЧС справились с пламенем. Однако машина выгорел полностью.