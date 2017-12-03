Станция метро «Площадь Восстания» была закрыта почти час
Причина — очередной бесхозный предмет.
Причина — очередной бесхозный предмет.
Почти на час вышла из строя станция петербургской подземки «Площадь Восстания». В 10:12 по громкой связи пассажирам объявили, что она закрыта «по техническим причинам». На самом же деле на станции обнаружили подозрительный предмет.
На «Площадь Восстания» приехали взрывотехники. Саму станцию освободили от пассажиров и закрыли на вход и выход: поезда следовали мимо нее без остановок. «Маяковскую» закрытия не коснулись.
— Опасных предметов не обнаружили, — сообщили «Комсомолке» в
По всей видимости,
Вот только проверка заняла много времени: станцию вновь открыли для пассажиров лишь спустя 50 с лишним минут, в 11:03. К счастью, благодаря выходному, накала страстей в подземке удалось избежать.