Полицейский погиб при задержании взломщиков банкомата в Польше
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Сотрудник полиции погиб, трое получили ранения в населенном пункте Вишня Мала, расположенном под Вроцлавом, сообщил журналистам
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Сотрудник полиции погиб, трое получили ранения в населенном пункте Вишня Мала, расположенном под Вроцлавом, сообщил журналистам
По его словам, произошла перестрелка с преступниками, пытавшимися взломать банкомат. В результате погиб один полицейский, еще трое ранены.
Также погиб один из нападавших. Второй злоумышленник был задержан.
Петрыковский сообщил, что минувшей ночью правоохранители приехали на задержание, и злоумышленники их обстреляли. Сотрудники полиции открыли ответный огонь.
Пострадавшие правоохранители были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.