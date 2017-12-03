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13:17 (мск), источник: Sputnik.by

Полицейский погиб при задержании взломщиков банкомата в Польше

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Сотрудник полиции погиб, трое получили ранения в населенном пункте Вишня Мала, расположенном под Вроцлавом, сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Нижней Силезии Павел Петрыковский.

По его словам, произошла перестрелка с преступниками, пытавшимися взломать банкомат. В результате погиб один полицейский, еще трое ранены.

Также погиб один из нападавших. Второй злоумышленник был задержан.

Петрыковский сообщил, что минувшей ночью правоохранители приехали на задержание, и злоумышленники их обстреляли. Сотрудники полиции открыли ответный огонь.

Пострадавшие правоохранители были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

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