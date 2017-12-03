Полицейский погиб при задержании взломщиков банкомата в Польше

По его словам, произошла перестрелка с преступниками, пытавшимися взломать банкомат. В результате погиб один полицейский, еще трое ранены.

Также погиб один из нападавших. Второй злоумышленник был задержан.

Петрыковский сообщил, что минувшей ночью правоохранители приехали на задержание, и злоумышленники их обстреляли. Сотрудники полиции открыли ответный огонь.