В Стамбуле столкнулись два автобуса, пострадали около 20 человек

Авария произошла около 10.15 по местному времени (совпадает с мск). На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, все пострадавшие были госпитализированы. По данным канцелярии губернатора Стамбула, двое раненых находятся в критическом состоянии. Местные власти сообщили, что по факту ДТП начато расследование.