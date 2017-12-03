СК начал расследование гибели пятерых детей при пожаре в Искитиме
Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых детей.
Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых детей.
Установлено, что во время возгорания все спали. Дети погибли в начале инцидента от отравления угарным газом. Все взрослые спаслись, им сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь.
Как сообщили в
По факту гибели детей следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).