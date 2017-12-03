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16:10 (мск), источник: АиФ Новосибирск

СК начал расследование гибели пятерых детей при пожаре в Искитиме

Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых детей.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что во время возгорания все спали. Дети погибли в начале инцидента от отравления угарным газом. Все взрослые спаслись, им сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в качестве основной версии причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём.

По факту гибели детей следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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