Недовольный клиент выстрелил таксисту в лицо
В Челябинске мужчина выстрелил в лицо 23-летнему водителю такси
В Челябинске мужчина выстрелил в лицо 23-летнему водителю такси
Водитель такси принял заказ и подъехал к назначенному адресу, где прождал клиента 10 минут. После этого он позвонил диспетчеру и ему отменили заказ.
Когда мужчина начал отъезжать, из подъезда вышел клиент. Таксист объяснил ему ситуацию и предложил вызвать другую машину, после чего поехал, но почувствовал удар в районе стекла. Когда молодой человек вышел из авто, клиент быстрыми шагами подошел к нему и выстрелил из пистолета в лицо.
Таксисту удалось сесть в машину и уехать.
В настоящее время сотрудниками регионального ГУ МВД проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.