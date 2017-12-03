Недовольный клиент выстрелил таксисту в лицо

Водитель такси принял заказ и подъехал к назначенному адресу, где прождал клиента 10 минут. После этого он позвонил диспетчеру и ему отменили заказ.

Когда мужчина начал отъезжать, из подъезда вышел клиент. Таксист объяснил ему ситуацию и предложил вызвать другую машину, после чего поехал, но почувствовал удар в районе стекла. Когда молодой человек вышел из авто, клиент быстрыми шагами подошел к нему и выстрелил из пистолета в лицо.

Таксисту удалось сесть в машину и уехать. Из-за шокового состояния он не сразу понял, что ранен. Мужчине удалось добраться до больницы, где ему сделали операцию.